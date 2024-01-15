Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал победителем номинации «Лучший тренер» на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023.

Церемония проходит в Лондоне 15 января. Гвардиола впервые выиграл эту награду. Ранее он занимал в голосовании второе и третье места.

Помимо Гвардиолы, в финальной тройке номинантов были Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спалетти (сборная Италии), который ранее тренировал «Наполи».

В 2023 году «Манчестер Сити» под руководством испанца впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0).

Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл еще четыре трофея — АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.