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Сегодня, 16:54

Хуан Мата покинул японский «Виссел Кобе»

Алина Савинова
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Полузащитник Хуан Мата покинул «Виссел Кобе» в связи с истечением срока действия контракта.

«Я очень рад, что стал частью исторического момента, когда клуб впервые выиграл чемпионат. Я никогда не забуду те моменты, которые мы создали вместе», — отметил футболист.

Мата перешел в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года и провел за японский клуб 1 матч.

35-летний испанец также играл в таких командах, как «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Валенсия» и «Реал». Он является обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/juan-mata-man-utd-chelsea-vissel-kobe-j-league-title/bltc5a9d37cd043d032#cs13e23f38665b265d
Хуан Мата
Футбол
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