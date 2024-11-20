Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Зарубежные чемпионаты

Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:07

Альварес — о победе Аргентины над Перу: «Я поздравил Мартинеса, это был отличный гол»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о победном голе капитана команды Лаутаро Мартинеса в ворота Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:0).

Мартинес поразил ворота с передачи Лионеля Месси на 55-й минуте встречи.

«Мы должны гордиться тем, чего достигли. Я поздравил Лаутаро, это был отличный гол. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Альвареса аккаунт национальной команды Аргентины в социальной сети X.

Аргентинская сборная с 25 очками лидирует в турнирной таблице.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
Лаутаро Мартинес
Хулиан Альварес

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Сегодня
Вчера
Неделя