Игнатьев назвал необходимым шагом создание ФИФА комитета по борьбе с расизмом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на фоне расистского скандала с вокруг игрока «Реала» Винисиуса и двух случаев проявления расовой нетерпимости в проходивших накануне международных товарищеских матчах высказался об инициативе Международной федерации футбола (ФИФА) создать комитет по борьбе с расизмом.

«Это шаг, наверное, необходимый, потому что кто-то должен этим заниматься каждодневно, на постоянной основе. Это и будет делать комитет, а не просто декларировать, как сейчас происходит. А между случаями расизма проходит большой отрезок времени, и люди теряют ориентиры. На мой взгляд, должны быть специалисты во всех федерациях, тем более, в международных, которые понимают задачу, чувствуют пульс, откуда все это происходит. И они должны постоянно находить пути и решать, как правильно действовать, нарабатывать определенную программу», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника.