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5 мая, 23:06

Игнатьев: «Черчесов — первоклассный специалист. В России его критиковали бестолочи»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал досрочную победу в чемпионате Венгрии «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

«Мои поздравления Черчесову. Он заслужил такой успех и признание за рубежом. У него во всех командах всегда порядок и дисциплина. Авторитет тренера играет важную роль в успехах клуба. Черчесов в этом плане — первоклассный специалист. У него все по струнке ходят. В России его критиковали бестолочи. Но это все в прошлом. Сейчас Черчесов востребованный специалист даже в Европе. А где его критики — неизвестно», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

О том, что команда Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии стало известно сегодня, 5 мая, после того, как идущий на втором месте «Кечкемет» уступил «Гонведу» в матче 30-го тура первенства (0:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-cherchesov-pervoklassny-j-spetsialist-v-rossii-ego-kritikovali-bestolochi/
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Борис Игнатьев
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Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии