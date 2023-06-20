Игнатьев считает, что для борьбы с расизмом в футболе нужно решать комплекс вопросов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал расистские скандалы, произошедшие накануне в товарищеских матчах между сборными Катара и Новой Зеландии, а также между молодежными командами Ирландии и Кувейта.

«Я не думаю, что есть какой-то один чудодейственный способ, который позволит в одночасье изменить отношение, выработанное десятилетиями, а, может быть, и большим временным отрезком. Полагаю, что это комплекс вопросов: прежде всего вопрос воспитания неприятия расизма на глобальном уровне и вопрос наказания, вплоть до отстранения не только игрока, но и команды, или большие, серьезные штрафы. Словом, речь о том, что может повлиять на одного субъекта. Команды или клубы должны влиять на это. И все те, кто имеет к этому отношение, должны нести ответственность», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника.