Игнатьев считает, что Кержаков рожден для тренерской деятельности

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость об увольнении российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера сербского «Спартака».

«Судьба любого тренера сопряжена с обязательными увольнениями, приемами на работу и опять увольнениями. Только бухгалтер, надев нарукавники, может до пенсии служить какому-то одному учреждению. Поэтому принимать все это близко к сердцу и рассматривать как трагедию людям, которые болеют за Кержакова, которые помнят его как большого футболиста, не вижу никакого смысла. Хотел бы лишь пожелать ему успехов. Конечно, Александр будет продолжать деятельность на тренерском поприще, в этом нет никакого сомнения — он для этого, наверное, рожден», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

40-летний россиянин возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.