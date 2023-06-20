Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Женская футбольная лига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:29

Игнатьев считает, что неприятие расизма нужно прививать футболистам с детства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«Должно быть серьезное неприятие расизма. Причем, не просто голословное, а реакция болезненная, чтобы всем было понятно, что этого делать нельзя. Нужно это воспитывать с раннего возраста, на детском уровне прививать дух коллективизма, товарищества. О расизме я раньше не слышал, не знал, и такого не было, когда проводилась работа или более жесткая, или более объемная — и, в то же время, наверное, более понятная. Когда ребенок к ребенку должен относиться как к такому же члену коллектива, команды. Это задача специалистов детско-юношеского футбола, все проистекает оттуда. Сначала «я выше этого, этот выше меня», а дальше пошло по цвету кожи, по национальной принадлежности. А просто говорить: «товарищи, это некрасиво, так нельзя», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/20/20706176.shtml?updated
Футбол
Борис Игнатьев
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев считает, что для борьбы с расизмом в футболе нужно решать комплекс вопросов