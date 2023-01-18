Игорь Черевченко представлен в качестве главного тренера «Истиклола»

Российский специалист Игорь Черевченко официально утвержден на пост главного тренера «Истиклола», сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Соглашение было подписано сегодня и рассчитано до конца 2023 года.

Его помощником в клубе стал экс-полузащитник душанбинского «Памира» Юрий Батуренко, который назначен на должность ассистента главного тренера.

Ранее 48-летний Черевченко возглавлял российские клубы «Локомотив», «Балтика», «Арсенал» и «Химки».