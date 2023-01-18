Игорь Черевченко представлен в качестве главного тренера «Истиклола»

Сегодня, 14:27
Российский специалист Игорь Черевченко официально утвержден на пост главного тренера «Истиклола», сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Соглашение было подписано сегодня и рассчитано до конца 2023 года.
Его помощником в клубе стал экс-полузащитник душанбинского «Памира» Юрий Батуренко, который назначен на должность ассистента главного тренера.
Ранее 48-летний Черевченко возглавлял российские клубы «Локомотив», «Балтика», «Арсенал» и «Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования