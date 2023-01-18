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Сегодня, 14:27

Игорь Черевченко представлен в качестве главного тренера «Истиклола»

Виталий Косик
Корреспондент
Игорь Черевченко.
Фото ФК «Истиклол»
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Российский специалист Игорь Черевченко официально утвержден на пост главного тренера «Истиклола», сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Соглашение было подписано сегодня и рассчитано до конца 2023 года.

Его помощником в клубе стал экс-полузащитник душанбинского «Памира» Юрий Батуренко, который назначен на должность ассистента главного тренера.

Ранее 48-летний Черевченко возглавлял российские клубы «Локомотив», «Балтика», «Арсенал» и «Химки».

Источник: https://fft.tj/igor-cherevchenko-predstavlen-v-kachestve-glavnogo-trenera-istiklola/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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