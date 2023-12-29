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Сегодня, 09:49

Футболист сборной Германии Адейеми сообщил, что был бы не против играть за Нигерию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Карим Адейеми ответил на вопрос о том, выступал бы он за сборную Нигерии, если бы у него была такая возможность.

«Конечно! Это отличная сборная, у которой большое будущее. У них хорошие игроки и великое прошлое. У меня здесь корни. Мой отец родом отсюда, и его сердце все еще здесь, в Нигерии. И, конечно же, мое сердце все еще в Нигерии», — приводит слова Адейеми Soccernet.ng.

Отец Адейеми родом из Нигерии, а Карим родился уже в Германии. В 2021 году в составе молодежной сборной Германии футболист стал победителем чемпионата Европы. В том же году вингер в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Армении дебютировал за главную сборную Германии и забил свой первый гол за команду.

В текущем сезоне 21-летний Адейеми сыграл за дортмундскую «Боруссию» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Сборная Германии по футболу
Сборная Нигерии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
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