Игрока «Маккаби» отстранили от основной команды из-за призыва его жены к миру в Газе

«Маккаби» из Хайфы отстранил от работы с основной командой полузащитника Диу Сабу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Marca.

По информации источника, причиной отстранения стала публикация в соцсетях супруги футболиста, которая призвала к миру между Израилем и Палестиной. Девушка подверглась критике со стороны болельщиков израильского клуба.

30-летний футболист выступает за «Маккаби» с января этого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Саба играл за «Аль-Наср» из ОАЭ, «Сивасспор», «Гуанчжоу», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Маккаби» Нетания, «Бейтар» и «Маккаби» из Тель-Авива.