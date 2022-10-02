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Сегодня, 13:41

Инфантино сообщил, что произошедшее в Индонезии является шоком для футбольного мира

Виктория Кравченко

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал, что после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3) в потасовке погибло 174 человека.

«Футбольный мир находится в состоянии шока после трагических событий, которые произошли в Индонезии в конце матча между клубами «Арема» и «Персебайя» на стадионе «Канджурухан». Это черный день для всех причастных к футболу и трагедия за гранью понимания. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв, погибших в результате этого трагического инцидента. Вместе с ФИФА и мировым футбольным сообществом все наши мысли и молитвы с жертвами, теми, кто получил травмы, вместе с народом Республики Индонезия, Азиатской футбольной конфедерацией, Футбольной ассоциацией Индонезии и Индонезийской футбольной лигой в это трудное время», — цитирует Инфантино ТАСС.

Болельщики гостей выбежали на поле, после чего сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. В результате начались паника и давка. Вице-губернатор Восточной Явы Эмиля Дардака сообщил, что число погибших в беспорядках увеличилось до 174 человек.

Источник: https://tass.ru/sport/15932647
Джанни Инфантино
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Число погибших в беспорядках на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек

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