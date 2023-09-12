Информация о том, что Роналду приютил в своем отеле пострадавших от землетрясения, оказалась недостоверной

Сегодня, 10:49
Информация о том, что четырехзвездочный отель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, расположенный в столице Марокко Марракеше, принял у себя туристов, пострадавших от землетрясения в стране, оказалось недостоверной.
«Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, делали заказ в обычном порядке», — заявили в отеле.
Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Число погибших уже превысило 2,8 тыс. Это крупнейшая катастрофа в Марокко за последние 120 лет.