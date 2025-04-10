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10 апреля, 05:03

Дубль и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Интер Майами» переиграл «Лос-Анджелес» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 3:1.

Защитник Аарон Лонг на 9-й минуте вывел лос-анджельскую команду вперед. В конце первого тайма Лионель Месси сравнял счет. После перерыва аргентинец ассистировал Ноа Аллену и реализовал пенальти.

«Интер Майами» по сумме двух игр вышел в полуфинал турнира, так как первый матч выиграл «Лос-Анджелес» со счетом 1:0.

В полуфинале «Интер Майами» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Пумас». Первый матч — 1:1.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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