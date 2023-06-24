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Сегодня, 00:31

«Интер Майами» объявил о подписании контракта с Серхио Бускетсом

Иван Торопцев
Корреспондент
Серхио Бускетс.
Фото Reuters
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Американский клуб «Интер Майами» объявил о переходе в команду бывшего полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

Срок контракта с 34-летним испанцем не уточняется. Футболист присоединится к клубу на правах свободного агента 1 июля — в день, когда закончит действовать его контракт с «Барселоной».

Бускетс находился в системе «Барселоны» с 2005 года, он провел за команду 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач.

7 июня «Интер Майами» подписал контракт с нападающим Лионелем Месси, который выступал за «Барселону» вместе с Бускетсом с 2005 по 2021 год.

Лионель Месси продолжит карьеру в&nbsp;клубе МЛС &laquo;Интер Майами&raquo;. Доля в клубе и отчисления от партнеров лиги, Бускетс и Ди Мария в качестве партнеров. Почему Месси выбрал Америку

Серхио Бускетс
Футбол
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