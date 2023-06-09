«Интер Майами» спустя сутки после перехода Месси продал все билеты до конца сезона МЛС, включая выездные игры

«Интер Майами» через сутки после того, как стало известно о переходе Лионеля Месси продал билеты на все матчи до конца сезона МЛС, включая выездные игры.

As сообщает, что клуб рассматривает варианты с переездом на более вместительный стадион. Сейчас клуб играет на «Драйв Пинк Стэдиум» вместимостью 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что болельщики «Интера Майами» перепродают билеты за 9 тысяч долларов.

Месси объявил о своем переходе в среду, 7 июня. 3 июня аргентинец покинул «ПСЖ». Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.