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Сегодня, 04:41

Четыре голевые передачи Альбы помогли «Интер Майами» выйти в 1/8 финала Кубка лиг

Евгений Козинов
Корреспондент
Жорди Альба.
Фото Global Look Press
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«Интер Майами» переиграл «Торонто» в матче 1/16 финала Кубка лиг — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Чэйз Стэдиум» в Форт Лодердейле.

У «цапель» забитыми голами отметились Диего Гомес, Луис Суарес и Матиас Рохас, оформивший дубль. Во всех четырех гола поучаствовал испанский защитник Жорди Альба, сделавший четыре голевые передачи.

У проигравшей команды дубль оформил итальянский нападающий Лоренцо Инсинье, а также в концовке встречи Гоа Аллен срезал мяч в свои ворота.

«Интер Майами» с 28-й минуты играл в меньшинстве, так как защитник Эктор Мартинес получил красную карточку. Нападающий Лионель Месси пропустил игру из-за травмы.

В 1/8 финала «Интер» встретится с победителем матча «Спортинг Канзас-Сити» — «Коламбус Крю».

Футбол
ФК Интер Майами
ФК Торонто
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