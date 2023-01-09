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Сегодня, 17:32

Иранский футболист Азадани получил 26 лет тюрьмы за участие в протестах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Демонстрация у посольства Ирана по делу футболиста Амира Наср-Азадани.
Фото Global Look Press
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Иранский футболист Амир Наср-Азадани приговорен в общей сложности к 26 годам тюремного заключения за участие в протестах, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, футболист приговорен по трем разным обвинениям. Он оказался причастным к инциденту, который привел к гибели трех сотрудников сил безопасности в провинции Исфахан 16 ноября, а также в участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.

В сумме Азадани был осужден на 26 лет, однако, поскольку считается, что отбывать сроки он будет одновременно, футболист проведет в заключении только 16 лет — максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений.

Ранее сообщалось, что приговорили к смертной казни.

В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230109/iran-1843646006.html
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