Иранского футболиста оштрафовали за объятия с болельщицей

Комитет по этике Федерации футбола Ирана оштрафовал защитника «Эстегляля» Рамина Резаэяна за объятия с болельщицей, сообщает khabaronline.ir.

По информации источника, болельщица проникла в клубный автобус «Эстегляля» перед встречей с «Чадормалу» в чемпионате Ирана, которая проходила 26 декабря. В автобусе фанатка обнялась с футболистом.

34-летний Резаэян посетил заседание комитета по этике, где было принято решение оштрафовать его на 510 миллионов иранских риалов.

В активе защитника 65 матчей за сборную Ирана. В Европе футболист выступал за турецкий «Ризеспор» и бельгийский «Остенде».