Искаков назвал Кокорина топ-нападающим

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков оценил талант российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Для меня Саша — топ-нападающий. Умеет на поле почти все. Всем стало спокойнее оттого, что у нас появился такой сильный форвард. Сразу подумали: теперь точно выполним задачу и останемся в РПЛ. Кокорин нам в этом очень помог. Не только голами: много общался с ребятами вне поля, наставлял, на ходу корректировал», — приводит слова Искакова Sport24.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 12 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.