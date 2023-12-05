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Сегодня, 17:00

«Истиклол» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Истиклол» сыграет с «Аль-Насром» в Лиге чемпионов АФК 5 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
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«Истиклол» на своем поле сыграет с «Аль-Насром» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 5 декабря. Матч пройдет на стадионе имени М.В. Фрунзе в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Также права на трансляцию матчей Лиги чемпионов АФК в России принадлежат Okko (платно). Начнется эфир в 19.00 мск.

В группе Е команда из Эр-Рияда набрала 13 очков и занимает 1-е место. Таджикистанский клуб с 2 набранными баллами располагается на последней строчке в квартете.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Истиклол
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