Источник: «Аль-Иттихад» достиг договоренности с Бензема о контракте

«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии достиг соглашения о контракте с нападающим Каримом Бензема, сообщает телеканал Al-Ekhbariya.

По информации источника, контракт с 35-летним игроком будет рассчитан на 2 сезона.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Бензема приглашен в Саудовскую Аравию на следующей неделе, чтобы завершить свой переход в «Аль-Иттихад». Объявление ожидается на следующей неделе, если все пойдет по плану — это может быть среда.

Ранее сообщалось, «Аль-Иттихад» предложил форварду 100 миллионов евро в год чистыми.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.