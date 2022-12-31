Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:08

Источник: «Аль-Наср» заинтересован в подписании нападающего Мауро Икарди

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает TMW.

Представители арабского клуба уже начали переговоры с окружением Икарди. 29-летний аргентинец положительно относится к возможному переезду в Саудовскую Аравию.

В 6 матчах нынешнего сезона турецкой суперлиги Икарди забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире с 200 миллионами евро в год
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ривер Плейт» получит 25 процентов от суммы трансфера полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в другой клуб