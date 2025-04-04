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4 апреля, 17:20

Источник: «Барселона» интересуется Мойзе Кину

Камила Абдурахманова
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«Барселона» интересуется 25-летним форвардом «Фиорентины» Мойзе Кином, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский футболист рассматривается как потенциальная замена для 36-летнего нападающего Роберта Левандовского. Сумма отступных в контракте Кина составляет 52 миллиона евро. Также на игрока претендуют несколько клубов из чемпионата Англии, но их названия не разглашаются.

В текущем сезоне Кин сыграл 35 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав три результативные передачи. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
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