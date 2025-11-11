Видео
11 ноября, 23:24

Источник: бывший тренер «Зенита» Манчини возглавит «Аль-Садд»

Алина Савинова
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

Итальянский специалист Роберто Манчини станет новым главным тренером «Аль-Садда», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, договоренность между сторонами уже достигнута. В среду, 12 ноября, 60-летний специалист вылетит в Доху, чтобы подписать контракт с катарским клубом.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. До этого специалист тренировал национальную команду Италии, приведя ее к победе на чемпионате Европы. Также Манчини возглавлял «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

«Аль-Садд» с 14 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Катара. За команду играет экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Роберто Манчини
Футбол
