Источник: Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Китая, утверждает Calciomercato.

34-летний форвард хотел найти клуб в России, но не получил устраивающее его предложение. Теперь приоритетным вариантом для Дзюбы стал чемпионат Китая.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что переговоры с форвардом Артемом Дзюбой закрыты.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.