Источник: экс-форвард «Рубина» Паунович возглавил сборную Сербии

Футбольный союз Сербии (ФСС) назначил главным тренером сборной страны Велько Пауновича, сообщает MaxBet Sport.

12 октября Драган Стойкович после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 объявил об уходе с поста главного тренера сборной Сербии. Как отмечает источник, кандидатами на эту должность также были Деян Станкович, который возглавляет «Спартак», и бывший тренер ЦСКА Марко Николич. Однако ФСС в итоге решил сделать выбор в пользу Пауновича.

9 октября 48-летний Паунович был уволен с поста главного тренера «Овьедо». Он работал в клубе с марта этого года.

Паунович в 2012-м завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».