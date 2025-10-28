Источник: экс-форвард «Рубина» Паунович возглавил сборную Сербии

28 октября, 17:07
Футбольный союз Сербии (ФСС) назначил главным тренером сборной страны Велько Пауновича, сообщает MaxBet Sport.
12 октября Драган Стойкович после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 объявил об уходе с поста главного тренера сборной Сербии. Как отмечает источник, кандидатами на эту должность также были Деян Станкович, который возглавляет «Спартак», и бывший тренер ЦСКА Марко Николич. Однако ФСС в итоге решил сделать выбор в пользу Пауновича.
9 октября 48-летний Паунович был уволен с поста главного тренера «Овьедо». Он работал в клубе с марта этого года.
Паунович в 2012-м завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».
Slim Tallers
Очередная серия называется "Некуда бежать". В главной роли Станкович.
28.10.2025
gan75
А как же? Как же ... Станкович? :(((
28.10.2025
shpasic
"Руководимая им сборная Сербии до 20 лет одержала победу на чемпионате мира среди молодёжных команд 2015 года"
28.10.2025