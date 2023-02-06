0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:24

Бывший нападающий «Челси» Атсу не выходит на связь после землетрясений в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу не выходит на связь после землетрясения в Турции, сообщает ИА REGNUM с сслыкой на издание Fanatik.

По информации издания, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 7,8 балла, произошедшего в понедельник.

Атсу находился в системе «Челси» с 2013 по 2017 год.

31-летний ганец присоединился к клубу чемпионата Турции «Хатайспор» прошлым летом.

Сообщается, что футболист находится под завалами вместе со спортивным директором команды Танером Савут.

Источник: https://regnum.ru/news/3777690
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-футболист «Локомотива» Мариу — самый результативный хавбек сезона-2022/23 в европейских чемпионатах

В Венгрии отрицают, что болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с флагом России