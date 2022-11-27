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Сегодня, 01:33

Источник: клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на три года и 216 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Клуб из лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» сделал предложение нападающему Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports.

37-летний португалец может заработать 216 миллионов евро за три года.

Но решение Роналду примет уже после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

До этого Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Ман Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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