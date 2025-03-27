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27 марта, 23:24

Источник: Марадона мог находиться в агонии перед смертью

Руслан Минаев
Диего Марадона.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона около 12 часов мог находиться в агонии перед смертью, сообщает Infobae со ссылкой на судмедэксперта Карлоса Маурисьо Кассинелли. Большинство органов весило в два раза больше нормы.

«Его мозг был отечен, он весил больше, чем весит нормальный мозг. Мы нашли жидкость в плевральных полостях, примерно по пол-литра в каждой. То есть легкие были очень набухшими, они были полны воды», — сказал Кассинелли.

Специалист добавил, что процесс скопления жидкости мог занять около 10 дней.

Диего Марадона.В Аргентине начинается суд над врачами Марадоны. В чем их обвиняют и что им грозит

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В настоящий момент Марадона похоронен на частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, закрытом для посещения. Строительство мавзолея, в который планируется перенести прах футболиста, должно завершиться в 2025 году.

Диего Марадона
Футбол
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