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Сегодня, 22:25

Источник: Моуринью может возглавить сборную Португалии перед чемпионатом мира-2026

Алина Савинова
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Португальская футбольная федерация (FPF) заинтересована в том, чтобы сборную страны возглавил тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, сообщает beIN Sport.

Как отмечает источник, в FPF считают, что под руководством 62-летнего специалиста национальная команда Португалии сможет подойти к чемпионату мира-2026 с «максимальными гарантиями». Организация рассматривает вариант с выплатой «Фенербахче» компенсации за досрочное расторжение контракта с Моуринью.

На данный момент главным тренером сборной Португалии является Роберто Мартинес.

Ранее сообщалось, что в подписании Моуринью также заинтересована сборная Бразилии. Португалец возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
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