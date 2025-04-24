Источник: Моуринью может возглавить сборную Португалии перед чемпионатом мира-2026

Сегодня, 22:25
Португальская футбольная федерация (FPF) заинтересована в том, чтобы сборную страны возглавил тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, сообщает beIN Sport.
Как отмечает источник, в FPF считают, что под руководством 62-летнего специалиста национальная команда Португалии сможет подойти к чемпионату мира-2026 с «максимальными гарантиями». Организация рассматривает вариант с выплатой «Фенербахче» компенсации за досрочное расторжение контракта с Моуринью.
На данный момент главным тренером сборной Португалии является Роберто Мартинес.
Ранее сообщалось, что в подписании Моуринью также заинтересована сборная Бразилии. Португалец возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.