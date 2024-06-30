Источник: Олич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии

Сегодня, 11:15
Драган Скочич покинет пост главного тренера молодежной сборной Хорватии после провальных контрольных матчей, сообщает Index.hr.
Как отмечает источник, национальную команду до 21 года должен возглавить Ивица Олич, который входит в тренерский штаб Златко Далича в основной сборной Хорватии.
44-летний специалист в 2021 году тренировал ЦСКА. Под его руководством московская команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России и впервые за 20 лет не смогла пробиться в еврокубки. В июне Олич и армейцы расторгли контракт по обоюдному согласию.
Будучи игроком, Олич выступал за ЦСКА, «Динамо» (Загреб), «Баварию», «Гамбург» и другие команды.