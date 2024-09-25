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Сегодня, 10:22

Источник: Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру

Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press
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Защитник «Комо» Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру после получения травмы колена, сообщает Relevo.

31-летний футболист перешел во французский клуб минувшим летом, однако в первом же матче за «Комо» получил травму колена и выбыл до конца сезона.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на нынешний сезон.

В ходе карьеры Варан также выступал за «Ланс», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году на чемпионате мира в России защитник стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Комо

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