Источник: Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру

Защитник «Комо» Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру после получения травмы колена, сообщает Relevo.

31-летний футболист перешел во французский клуб минувшим летом, однако в первом же матче за «Комо» получил травму колена и выбыл до конца сезона.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на нынешний сезон.

В ходе карьеры Варан также выступал за «Ланс», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году на чемпионате мира в России защитник стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.