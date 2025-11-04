Видео
4 ноября, 14:19

Источник: Риера договорился о назначении в «Црвену Звезду»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера может возглавить «Црвену Звезду», сообщает сербское издание Maxbet Sports.

По информации источника, 43-летний испанец подписал предварительный контракт. Договор вступит в силу в конце декабря, когда в Сербии завершится первая часть сезона.

Ранее появлялась информация, что Риера может возглавить «Спартак».

Альберт Риера.«Спартак» всегда был для меня первым клубом в России». Русскоговорящий испанец Риера заменит Станковича?

Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. После 14 туров команда с 35 очками лидирует в чемпионате Словении. Также «Целе» одержал 2 победы в 2 матчах общего этапа Лиги конференций и занимает третье место в таблице.

Ранее испанец тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».

7

  • Кариока_двойка.

    Какая хорошая новость. Может хоть везение поможет найти хорошего тренера, хотя с таким дебилом как Кахигао, с его крайне нестандартным идиотским вкусом, верится в это с трудом. Другое дело, очень интересна причина, по которой даже такое гамно как какой-то Риера отказывается от Спартака. Думается это такие условия, как обязанность выпускать наших монстров Денисова, Умярова, Максименко, может еще кого-то из накупленных инородных тел типа Гарсии. Ну может еще еврокубки. Потому что по зарплате вряд ли Цервена может предложить больше. Других весомых причин не вижу делать выбор в пользу менее богатого клуба, и более слабого чемпионата.

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Газетёнка слухов по любой теме - с вами всегда !!

    04.11.2025

  • H R

    Пpoгнoзы фyтбольных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • <ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    04.11.2025

  • инок

    Что если кандидаты-тренеры все просто посылают на 3 буквы Спартак, а в СМИ кидается отмазка для поддержания имиджа, как это делает Риера.

    04.11.2025

  • 555 555

    А вроде писали,что он на полпути не сходит с дистанции.

    04.11.2025

  • J. P.

    ОЙ, ВСЁ!

    04.11.2025

    Альберт Риера
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК Црвена Звезда
