Источник: Риера договорился о назначении в «Црвену Звезду»

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера может возглавить «Црвену Звезду», сообщает сербское издание Maxbet Sports. По информации источника, 43-летний испанец подписал предварительный контракт. Договор вступит в силу в конце декабря, когда в Сербии завершится первая часть сезона. Ранее появлялась информация, что Риера может возглавить «Спартак». «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России». Русскоговорящий испанец Риера заменит Станковича? Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. После 14 туров команда с 35 очками лидирует в чемпионате Словении. Также «Целе» одержал 2 победы в 2 матчах общего этапа Лиги конференций и занимает третье место в таблице. Ранее испанец тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».

Кариока_двойка. Какая хорошая новость. Может хоть везение поможет найти хорошего тренера, хотя с таким дебилом как Кахигао, с его крайне нестандартным идиотским вкусом, верится в это с трудом. Другое дело, очень интересна причина, по которой даже такое гамно как какой-то Риера отказывается от Спартака. Думается это такие условия, как обязанность выпускать наших монстров Денисова, Умярова, Максименко, может еще кого-то из накупленных инородных тел типа Гарсии. Ну может еще еврокубки. Потому что по зарплате вряд ли Цервена может предложить больше. Других весомых причин не вижу делать выбор в пользу менее богатого клуба, и более слабого чемпионата. 07.11.2025

