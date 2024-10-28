Источник: Родри вручат «Золотой мяч», «Реал» отменил поездку на церемонию

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24, сообщает инсайдер Фабрицио Романо и RMC Sport.

Хавбек «горожан», который проходит восстановление после разрыва крестообразных связок колена, прибыл в Париж на костылях.

Отмечается, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор, как и вся делегация мадридского клуба, включая хавбека Джуда Беллингема и президента Флорентино Переса, отменили рейс во Францию на церемонию награждения.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.