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Сегодня, 17:32

Источник: Родри вручат «Золотой мяч», «Реал» отменил поездку на церемонию

Руслан Минаев
Родри.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24, сообщает инсайдер Фабрицио Романо и RMC Sport.

Хавбек «горожан», который проходит восстановление после разрыва крестообразных связок колена, прибыл в Париж на костылях.

Отмечается, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор, как и вся делегация мадридского клуба, включая хавбека Джуда Беллингема и президента Флорентино Переса, отменили рейс во Францию на церемонию награждения.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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