Источник: «Сабах» может отправить в отставку Мурада Мусаева

«Сабах» может отправить в отставку Мурада Мусаева

Российский тренер «Сабаха» Мурад Мусаев может покинуть свой пост, сообщает Legalbet.

В матче 9-го тура чемпионата Азербайджана «Сабах» дома сыграл вничью с «Аразом» (1:1). Команда потеряла очки в 7-м матче подряд. «Сабах» не побеждал в чемпионате с августа.

По информации источника, Мусаев может покинуть «Сабах», если команда не начнет набирать очки в ближайших играх.

После 8 матчей «Сабах» с 7 очками занимает восьмое место в чемпионате Азербайджана. В прошлом сезоне клуб под руководством Мусаева финишировал вторым.