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Сегодня, 20:16

Источник: «Сабах» может отправить в отставку Мурада Мусаева

«Сабах» может отправить в отставку Мурада Мусаева
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер «Сабаха» Мурад Мусаев может покинуть свой пост, сообщает Legalbet.

В матче 9-го тура чемпионата Азербайджана «Сабах» дома сыграл вничью с «Аразом» (1:1). Команда потеряла очки в 7-м матче подряд. «Сабах» не побеждал в чемпионате с августа.

По информации источника, Мусаев может покинуть «Сабах», если команда не начнет набирать очки в ближайших играх.

После 8 матчей «Сабах» с 7 очками занимает восьмое место в чемпионате Азербайджана. В прошлом сезоне клуб под руководством Мусаева финишировал вторым.

Источник: Legalbet
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