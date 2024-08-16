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Сегодня, 00:14

Источник: Станислав Черчесов может возглавить «Лудогорец»

Евгений Козинов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить «Лудогорец», сообщает болгарское издание «24 часа».

По информации источника, 60-летний российский специалист прибыл в Разгард для переговоров с клубом. Ожидается, что он возглавит команду после матча чемпионата Болгарии против «Левски», который состоится 17 августа.

«Лудогорец» сыграл в этом сезоне 2 матча в чемпионате Болгарии и набрал 6 очков. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Лудогорец
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