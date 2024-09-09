Источник: зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 миллиона евро в год

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Новичок «Сьона» Антон Миранчук расположился на втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Швейцарии, сообщает Blick.
Как отмечает источник, заработная плата 28-летнего полузащитника в новом клубе составит 1,2 миллиона евро. Больше него в швейцарской Суперлиге получает только Джердан Шакири из «Базеля».
В понедельник, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании контракта с Миранчуком, который рассчитан до лета 2026 года. Россиянин приступит к тренировкам с командой 10-го числа.
Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Он покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия соглашения.