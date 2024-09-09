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Сегодня, 19:49

Источник: зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 миллиона евро в год

Алина Савинова
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Новичок «Сьона» Антон Миранчук расположился на втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Швейцарии, сообщает Blick.

Как отмечает источник, заработная плата 28-летнего полузащитника в новом клубе составит 1,2 миллиона евро. Больше него в швейцарской Суперлиге получает только Джердан Шакири из «Базеля».

Антон Миранчук продолжит карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. «Президент клуба сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена». Почему Миранчук оказался в «Сьоне»

В понедельник, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании контракта с Миранчуком, который рассчитан до лета 2026 года. Россиянин приступит к тренировкам с командой 10-го числа.

Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Он покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия соглашения.

Антон Миранчук
Футбол

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