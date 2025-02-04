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Сегодня, 17:36

Каррера: «Промес — топ-игрок, его качества не подлежат сомнению»

Алина Савинова
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Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мыслями о возможном возвращении в «Спартак» нападающего Квинси Промеса.

«Квинси — топ-игрок, его качества не подлежат сомнению. Настоящий профи. Но я не знаю, в каком он сейчас состоянии, и готов ли он выкладываться также, как и раньше», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. Летом прошлого года у него закончился контракт с красно-белыми, и в сентябре он присоединился к «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. В настоящий момент футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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