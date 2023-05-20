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Сегодня, 07:25

Итальянский журналист считает, что Кокорин не подходит для игры в серии А

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист городского футбольного сайта Флоренции violanews.com Саверио Пестуджия оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина после возвращения в «Фиорентину» закрепиться в команде.

«Я не думаю, что Кокорин может вписаться в планы «Фиорентины», поскольку во время своего пребывания во Флоренции он полностью провалил свой сезон. Конечно, на Кипре он проявил себя, но я думаю, что он не подходит для игры в чемпионате Италии», — цитирует «Чемпионат» Пестуджия.

В этом сезоне Кокорин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Ассоциация футболистов Кипра признала его лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5108519-italyanskij-zhurnalist-kokorin-proyavil-sebya-na-kipre-no-on-ne-podhodit-dlya-igry-v-serii-a.html
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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