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Зарубежные

Сегодня, 18:13

Итальянский журналист считает, что о Кокорине уже все забыли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки в разговоре с Legalbet положительно отреагировал на возможный переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб «Шабаб Аль-Ахли» из чемпионата ОАЭ.

«О Кокорине уже все забыли. У него не было никаких шансов играть в «Фиорентине» после чемпионата Кипра. Он может перейти в чемпионат ОАЭ? Это его уровень. Если «Фиорентина» получит хоть какие-то деньги за него, то это будет удача. Я думал, что с ним разорвут контракт», — приводит слова Франки Legalbet.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/o-nyom-uzhe-vse-zabili-italyanskij-zhurnalist/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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