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Сегодня, 21:40

Итальянский журналист: «Фиорентина» продаст Кокорина и будет рада»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Джорджо Дуси оценил перспективы возвращения российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину» из «Ариса».

«Не думаю, что у Кокорина есть будущее в Италии. Хотя бы потому, что в «Фиорентине» есть два хороших страйкера — Йович и Кабрал, у обоих сейчас хорошая статистика. Йович может покинуть клуб, но я знаю, что «Фиорентина» уже ищет другого форварда. Они интересуются Фабиу Силвой, который играл в «Порту» и «Вулверхэмптоне», ему 20 лет. Здесь не так много говорят о Кокорине, он никого не впечатлил своей игрой в Италии. Никто в него не верит, думаю, «Фиорентина» продаст Кокорина и будет рада, потому что заработает хоть какие-то деньги, хоть и небольшие», — цитирует Дуси Metaratings.ru.

Текущей сезон Кокорин проводит на правах аренды в «Арисе», куда он перешел из «Фиорентины». В составе кипрского клуба россиянин провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskii-zhurnalist-v-italii-v-kokorina-nikto-ne-verit-fiorentina-prodast-ego-i-budet-rada-237703/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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