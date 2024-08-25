Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:40

Иван Игнатьев возглавил гонку бомбардиров чемпионата Армении

Владислав Маслов
Корреспондент
Иван Игнатьев в «Урарту».
Фото ФК «Урарту»
Telegram Дзен

Российский нападающий ереванского «Урарту» Иван Игнатьев лидирует в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Армении.

С начала сезона-2024/25 на счету форварда 3 забитых мяча в 3 матчах. Кроме того, он забил за команду 1 гол в 2 матчах квалификации Лиги конференций.

25-летний Игнатьев присоединился к «Урарту» 1 июля 2024 года в статусе свободного агента, подписав контракт сроком на 1 год. Предыдущим клубом россиянина был сербский «Железничар» из Панчево, за который он провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара», за который выступал с 2016 по 2019 год. Также нападающий известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Иван Игнатьев
Футбол
ФК Урарту
1
Обсудить
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Издание Give me Sport назвало топ-15 лучших нападающих современности