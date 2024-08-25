Издание Give me Sport назвало топ-15 лучших нападающих современности

Британское издание Give me Sport опубликовало список из 15 лучших нападающих в мире современности.

Список составлялся на основании следующих критериев: количество голов, результативных передач и ударов за игру, важность игрока для команды и индивидуальные показатели.

Первое место в рейтинге занял форвард «Баварии» Гарри Кейн. На второй строчке расположился Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), на третьей — Килиан Мбаппе («Реал»).

Криштиану Роналду в этом списке оказался на 10-м месте.

Топ-15 нападающих по версии Give me Sport:

1. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»)

2. Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»)

4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»)

5. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)

6. Александр Исак (Швеция, «Ньюкасл»)

7. Олли Уоткинс (Англия, «Астон Вилла»)

8. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»)

9. Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»)

10. Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»)

11. Маркус Тюрам (Франция, «Интер»)

12. Кай Хаверц (Германия, «Арсенал»)

13. Виктор Бонифасе (Нигерия, «Байер»)

14. Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»)

15. Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»)