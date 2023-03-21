Израильская федерация выясняет, когда российский футболист Морозов сможет выступать за сборную страны

Сегодня, 15:27
Как стало известно «СЭ», израильская федерация продолжает выяснять, когда можно будет задействовать защитника Григория Морозова за сборную страны.
Это произойдет, скорее всего, по истечении года с момента получения паспорта — в декабре 2022 года. Этот вопрос пока уточняется.
Израильский футбольный клуб «Бейтар», вероятно продлит с ним контракт, так как в команде довольны игрой Морозова.
В отборочном турнире ЧЕ-2024 сборная Израиля выступит в одной группе с командами Швейцарии, Румынии, Косово, Белоруссии и Андорры.
(Эли Швидлер)