Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку

Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) дисквалифицировал футболиста молодежной команды клуба «Йермиягу Холон» на 99 лет, сообщает One.
Сообщается, что 17-летний футболист напал на игрока соперников в раздевалке. После инцидента клуб исключил его из состава.
Ранее неназванный игрок уже был наказан за драку с его участием — тогда его дисквалифицировали на 6 матчей. В связи с этим суд принял решение пожизненно отстранить футболиста от футбола.
АйЯЯйКиН-СССР
Отбудет дисквалификацию и снова будет пылить....:joy::joy::joy:
15.11.2025
Slim Tallers
Если пишешь статейку,то указывай конкретную фамилию игрока - Иванов,Петров,Сидоров. А неназванный игрок - это сплетни неназванного источника с помойки.
15.11.2025
Пан Юзеф
Ему всего 17 лет. Шанс, что через 99 лет он сможет снова выйти на поле достаточно велик.
15.11.2025
dedpihto59
а почему не на 100:woman_shrugging::grinning::bangbang:?
15.11.2025
