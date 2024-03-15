Кафанов рассказал, когда Хайкин вернется к тренировкам

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает о состоянии здоровья голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, который из-за травмы пропускает матчи.

«Я разговаривал с Никитой, через десять дней он должен начать тренироваться. Уже четвертый месяц он восстанавливается. Надеюсь, что по окончании четырех месяцев он начнет тренироваться и быстро вернется в строй», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Хайкин играл за команду с 2019-го по январь 2023 года, а после вернулся в клуб в марте 2023-го. На счету голкипера 162 матча за норвежский клуб 176 пропущенных мячей и 56 матчей «на ноль».