Кафанов заявил, что Хайкин хочет бросить себе вызов в более сильной лиге

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о карьерах нескольких российских голкиперов, выступающих за границей.

«Ваня Коновалов сыграл четыре матча за «Ливингстон». Из-за травмы доиграть концовку сезона за «Юргорден» не смог Александр Васютин. Станислав Крицюк борется за место основного вратаря в португальском «Жил Висенте». Никита Хайкин хотел бы поменять клуб и намерен бросить сам себе вызов в более сильной лиге, несмотря на то, что являлся твердым первым номером в «Буде-Глимт», что достойно большого уважения. Хочу пожелать ему найти более сильный клуб и стать там первым номером», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Сейчас минимум семь российских вратарей выступают за границей: Андрей Лунев (немецкий «Байер»), Максим Рудаков (финская «Хонка»), Александр Васютин (шведский «Юргорден»), Иван Коновалов (шотландский «Ливингстон»), Станислав Крицюк (португальский «Жил Висенте»), Юрий Лодыгин (греческий «Панатинаикос») и Никита Хайкин (без клуба, играл за норвежский «Буде-Глимт»).