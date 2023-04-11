Камоцци: «Не исключено, что Кокорин еще сможет заиграть в «Фиорентине» или другом итальянском клубе»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее появлялась информация, что с высокой долей вероятности форвард вернется в «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона.

«Я не следил за карьерой Кокорина в Италии, поэтому не знаю, почему именно у него не получилось раскрыться в серии А, — цитирует «РБ Спорт» Камоцци. — Возможно, ему не подошел чемпионат или конкретный клуб. Раньше он был очень перспективным и талантливым футболистом, это правда. Получится ли у него заиграть в «Фиорентине» в случае возвращения? Все возможно, посмотрим. Не исключено, что Кокорин еще сможет заиграть в «Фиорентине» или другом итальянском клубе».

Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 25 матчах за кипрскую команду.

Контракт 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года.