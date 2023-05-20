Камоцци считает, что «Фиорентина» постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Думаю, этим летом «Фиорентина» все-таки постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду. Здорово, что он заиграл на Кипре, но для серии А это не показатель. Итальянским клубам важнее, как Кокорин играл в серии А, а не на Кипре», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Россиянин провел 28 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Ранее Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.